Алаев об оскорбительном жесте Медведева в адрес «Спартака»: «Клуб удалил видео, это важный сигнал об осознании ошибки»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал фрагмент видео, который появился в соцсетях «Зенита».

В ролике глава правления клуба Александр Медведев во время диалога с полузащитником питерцев Клаудиньо показывает оскорбительный жест в адрес «Спартака». После того, как на видео обратили внимание СМИ — оно было удалено.

Алаев заявил, что троллинг допустил, но у него должна быть мера.

«Хорошо, что инцидент случился не на стадионе во время матча и не спровоцировал большого конфликта. Тогда бы точно пришлось обращаться в Комитет по этике. Клуб видео удалил, и это важный сигнал об осознании ошибки», — цитирует Алаева «РБ Спорт».

«Зенит» примет «Спартак» в первом туре после зимнего перерыва в РПЛ. Матч пройдет 1, 2 или 3 марта. Точная дата станет известна позднее.