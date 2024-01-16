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Сегодня, 05:11

Малафеев: «Такие, как Адвокат, не могут без любимой работы»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился мнением о работе голландского тренера Дика Адвоката, который возглавил сборную Кюрасао.

«Я не знаю мотивов, почему Дик возглавил именно сборную Кюрасао. Но я знаю, что людям, которых можно причислить к фанатикам, тем, кто на протяжении своей жизни работали в одной сфере — особенно спортивной — очень трудно оставить профессию. Я тут недавно смотрел фильм про Лэнса Армстронга, американского велосипедиста, который семь раз выиграл «Тур де Франс», завершил карьеру, боролся с раком, вынужден был отдать все, что выиграл, из-за истории с допингом. Так он все равно вернулся. Несмотря ни на что!

Такие люди, как Армстронг, Адвокат, чувствуют себя живыми, в тонусе, только когда занимаются любимым делом. Как бы они потом ни уставали и что бы ни говорили, они не могут остановиться. И будут до конца жизни, как мне кажется, заниматься профессией, которую любят, и с которой связали свою жизнь", — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

76-летний голландец сменит на посту главного тренера Дина Горра, который возглавляет сборную Кюрасао с лета прошлого года. Адвокат подпишет контракт на один год.

Ранее Адвокат неоднократно объявлял о завершении тренерской карьеры. Его последним местом работы был «Ден Хааг», который он покинул прошлым летом. С 2006 по 2009 год он возглавлял «Зенит», а с 2010 по 2012 год — сборную России.

Также Адвокат тренировал «Харлем», ПСВ, «Рейнджерс», гладбахскую «Боруссию», АЗ, «Сандерленд», «Фенербахче», «Утрехт», «Фейеноорд», а также сборные Нидерландов, Бельгии, Сербии и Ирака.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-malafeev-takie-kak-advokat-ne-mogut-bez-lyubimoj-raboty/
Вячеслав Малафеев
Сборная Кюрасао по футболу
Дик Адвокат
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