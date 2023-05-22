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РПЛ

Сегодня, 13:03

Алаев сообщил, когда в РПЛ могут вернуться офсайдные линии

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос «СЭ» об офсайдных линиях в чемпионате России.

«Мы очень ждем линии. Насколько я знаю, процесс верификации офсайдных линий идет. Очень надеюсь, что к следующему сезону они появятся», — сказал Алаев «СЭ».

В этом сезоне РПЛ видеоассистенты не могут использовать офсайдные линии из-за отсутствия контракта с верифицированным поставщиком, а потому в спорных эпизодах при отсутствии убедительных ракурсов и явных ошибок должны поддерживать решения помощников арбитров.

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