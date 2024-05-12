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Алаев сообщил о сложностях «Арсенала» с получением лицензии для выступления в РПЛ

Алаев сообщил о проблемах «Арсенала» с получением лицензией для выхода в РПЛ
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» подтвердил информацию о проблемах тульского «Арсенала» с получением лицензии РФС-1, необходимой для выступления в РПЛ.

Ранее журналист Сергей Ильев в своем Telegram-канале сообщил, что у клуба большой долг перед Джордже Деспотовичем, который покинул команду летом 2023 года и выиграл спор с «Арсеналом» через ФИФА. В 2022-м туляки подписали трехлетний контракт с футболистом с зарплатой порядка 135 миллионов рублей за сезон.

«Я знаю, что у них есть сложности по лицензированию. Хотя этим занимается не РПЛ, а РФС. Часто бывает, к сожалению, что у клубов ФНЛ есть такие сложности. Я знаю Александра Александровича Зотова и думаю, он способен все решить. Надеюсь, они получат лицензию. Это клуб с историей», — сказал Алаев «СЭ».
Тульский «Арсенал» после 31 матча занимает 4-е место в турнирной таблице. Лидирует в первенстве махачкалинское «Динамо», на второй строчке — «Химки», на третьей — «Акрон».

Первая лига
РПЛ
РФС
ФК Арсенал (Тула)
Александр Алаев
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