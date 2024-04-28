Алаев выступил за то, чтобы тренер не мог возглавлять больше двух команд за сезон в РПЛ

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что хочет выступить с инициативой, чтобы тренер не мог возглавлять больше двух команд за один сезон.

«Я хочу выступить с этой инициативой. Появится это или нет — решать клубам. Мне бы хотелось, чтобы данная инициатива была реализована», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Алаева избрали президентом РПЛ в 2022 году. Также он занимает пост генерального директора РФС.

В текущем розыгрыше РПЛ только один тренер возглавлял две команды по ходу сезона — Сергей Ташуев начинал сезон в «Ахмате», а затем возглавил «Факел». 65-летний специалист покинул воронежский клуб в апреле.