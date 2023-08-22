Алаев заявил, что новый скандал с Дзюбой не красит лигу

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о том, не сказывается ли на имидже лиги поведение нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Мы говорили, что хотим быть открытой лигой. Много для этого сделали и в регламенте, и организовали работу в микст-зоне. Конечно, такие неприятные ситуации не красят лигу. Но не хочу дальше продолжать обсуждать этот конфликт. Думаю, и Дзюба мог себя по-другому повести — не отвечать на вопрос. Но для меня и спортивная журналистика немного другая. Надо всем сделать выводы. Плохое слово быстро разлетается и собирает много лайков. Хотелось бы, чтобы мы обсуждали матчи, а футболисты организованно давали комментарии. Все будем для этого делать, потихоньку ситуация меняется. А конфликт Дзюбы и журналиста призываю уже оставить в покое. Соответствующие органы вынесли наказание. Хотелось бы, чтобы Дзюба залечил все травмы и, наконец, вышел на поле», — приводит слова Алаева Sport24.

После матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) Дзюба нагрубил журналисту. КДК РФС дисквалифицировал игрока на два матча чемпионата России условно за угрозы в адрес корреспондента.