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РПЛ

Сегодня, 15:01

Алаев заявил, что новый скандал с Дзюбой не красит лигу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о том, не сказывается ли на имидже лиги поведение нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Мы говорили, что хотим быть открытой лигой. Много для этого сделали и в регламенте, и организовали работу в микст-зоне. Конечно, такие неприятные ситуации не красят лигу. Но не хочу дальше продолжать обсуждать этот конфликт. Думаю, и Дзюба мог себя по-другому повести — не отвечать на вопрос. Но для меня и спортивная журналистика немного другая. Надо всем сделать выводы. Плохое слово быстро разлетается и собирает много лайков. Хотелось бы, чтобы мы обсуждали матчи, а футболисты организованно давали комментарии. Все будем для этого делать, потихоньку ситуация меняется. А конфликт Дзюбы и журналиста призываю уже оставить в покое. Соответствующие органы вынесли наказание. Хотелось бы, чтобы Дзюба залечил все травмы и, наконец, вышел на поле», — приводит слова Алаева Sport24.

После матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) Дзюба нагрубил журналисту. КДК РФС дисквалифицировал игрока на два матча чемпионата России условно за угрозы в адрес корреспондента.

Источник: https://sport24.ru/football/news-570718-alayev-takiye-nepriyatnyye-situatsii-ne-krasyat-ligu-no-ne-khochu-dalshe-prodolzhat-obsuzhdat-konflikt-dzyuby
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Александр Алаев
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 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
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 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
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 Факел 5 1 0 4 5-10 3
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
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