Новиков считает, что Тюкавину нет смысла менять команду в России

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков высказался о будущем форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

«В России менять команду нет смысла, Костя с 6 лет в «Динамо». Если мы говорим про Европу — однозначно ехать. Мне нравится, как играет «Динамо». Хотелось бы более сбалансированной игры в обороне. Если это поправить, будет хороший сезон — есть возможность бороться за тройку», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Тюкавин все еще не продлил контракт с «Динамо». Действующее соглашение 21-летнего форварда с бело-голубыми рассчитано до конца июня 2024 года.

Тюкавин — воспитанник «Динамо», он забил 26 голов и сделал 18 результативных передач в 98 матчах за основную команду бело-голубых.