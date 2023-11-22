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Сегодня, 14:40

Дзагоев — о том, почему не смог реализовать свой талант: «Не самое профессиональное отношение к делу»

Дзагоев объяснил, почему не смог реализовать свой талант
Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА, «Рубина» и сборной России Алан Дзагоев объяснил, почему не смог полностью реализовать свой футбольный талант.

«Почему я не сумел раскрыть свой талант? Тут все в совокупности. Не самое профессиональное отношение к своему делу. Отсюда травма, рецидивы. В первую очередь это я. Во вторую очередь я не снимаю также ответственности с тех моментов, когда меня выпускали недолеченным. Все в совокупности. Клубы смотрят, топ-клубы особенно, что у меня в сезоне как минимум одна травма, и это негативно влияет. А дальше уже все, когда вот ближе уже к 28, там уже опять-таки кресты случились», — сказал Дзагоев в интервью YouTube-каналу Nobel.

21 ноября футболист объявил о завершении карьеры.

33-летний футболист за время профессиональной карьеры играл за ЦСКА (2008-2022), «Рубин» (2022-2023) и греческую «Ламию» (2023). С армейцами Дзагоев три раза выиграл чемпионат России и по четыре раза Кубок и Суперкубок страны. С «Рубином» он стал победителем первой лиги-2022/23.

Алан Дзагоев объявил о&nbsp;завершении карьеры. «Ни сил, ни эмоций уже не осталось». Алан Дзагоев — о завершении карьеры
Алан Дзагоев
Футбол
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