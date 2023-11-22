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Сегодня, 14:43

Экс-игрок ЦСКА Дзагоев рассказал о переговорах с «Зенитом»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, что вел переговоры с «Зенитом» во время конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким. Футболист заявил, что в тот момент его не волновали деньги и он готовился покинуть армейцев.

«Локомотив» подкатывал ко мне в 2011 году, когда у меня был конфликт со Слуцким? Это был «Зенит». Я тоже, с одной стороны, понимал, что, скорее всего, меня не захотят оставить в ЦСКА. На тот момент не было той кричалки (смеется). Деньги меня не сильно волновали, я и в ЦСКА хорошо тогда уже зарабатывал. На тот момент «Зенит» был очень силен в плане игры, мне их игра нравилась, и в принципе в сборную, когда мы приезжали, мы больше играли в зенитовский футбол", — сказал Дзагоев в видео на YouTube-канале Nobel.

Ранее Дзагоев рассказал о сложных нюансах последнего контракта с ЦСКА.

Ранее полузащитник «Ламии» Дзагоев объявил о завершении карьеры. За команду Дзагоев сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. Полузащитник в общей сложности провел за клуб 16 минут.

Предыдущим клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее футболист играл за ЦСКА.

Алан Дзагоев
ФК ЦСКА (Москва)
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