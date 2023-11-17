Алдонин хочет видеть болельщиков на ретро-матче между ЦСКА и «Локомотивом»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, чего ждет от ретро-матча между ЦСКА и «Локомотивом».

«Самое главное — это создание, так сказать, футбольного праздника. То есть, хотелось бы увидеть зрителей, болельщиков. Все-таки, футбол — это, прежде всего, игра для зрителей, для болельщиков, ну и пообщаться с теми, кого долго уже и не видел, и с соперниками. Я думаю, что это интересный проект, мне очень нравятся такие матчи, хочу окунуться в эту атмосферу, окунуться опять в большой футбол, поэтому с удовольствием жду с предвкушением этого матча с таким спортивным азартом», — приводит «Спорт День за Днем» слова Алдонина.

Матч между легендами ЦСКА и «Локомотива» состоится 19 ноября в Москве на «РЖД-Арене». Начало игры — в 14.00 по местному времени. Тренерами команд будут Валерий Газзаев и Юрий Семин.