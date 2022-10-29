Сегодня, 21:30
Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу армейцев над «Локомотивом» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.
«Я не видел преимущества у «Локомотива». Только по словам Марадишвили в перерыве об этом узнал, но я этого не увидел. Да, борьбы было достаточно, но большого количества моментов не было. Я бы не сказал, что «Локомотив» играл с преимуществом. Инициатива переходила от клуба к клубу», — сказал Алдонин «СЭ».
Армейцы прервали серию из трех ничьих подряд. Для железнодорожников это седьмое поражение в последних восьми матчах в РПЛ.
ЦСКА набрал 29 очков и теперь занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» — 14-й (12 баллов).
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