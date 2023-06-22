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Сегодня, 19:56

Алдонин высказался о назначении Гусева ассистентом главного тренера «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о назначении Ролана Гусева ассистентом главного тренера «Динамо» Марцела Лички и выборе Иржи Ярошика в качестве главного тренера «Оренбурга».

«Очень любопытные назначения. Я буду с большим интересом наблюдать за успехами ребят. «Динамо» — это хороший опыт для Ролана. Он успешно работал с молодежным составом ЦСКА. Уверен, что принесет пользу на новом месте. Иржи я давно не видел, но знаю его личные качества как человека. Пока не очень знаком с ним как с тренером, но хочу пожелать удачи в «Оренбурге». Звал ли меня Ярошик ассистентом в «Оренбург»? Нет, мы с Иржи не разговаривали», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Ярошик назначен главным тренером «Оренбурга».

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-yaroshik-assistentom-v-orenburg-ne-zval-no-khochu-pozhelat-emu-udachi-260720/
Евгений Алдонин
Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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