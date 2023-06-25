Александр Алаев: «Большинство клубов поддержали мячи от Nike, по качеству они лучшие»

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что большинство клубов РПЛ поддержали мячи от Nike.

«Разглашать итоги голосования не имею права, это конфиденциально. Но явное большинство клубов поддержали Nike. Ключевой фактор — качество мячей. Мы провели тотальное тестирование, в том числе закрытое тестирование, пока по качеству мяч Nike лучше конкурента. Тем не менее, надеемся на то, что альтернатива сохранится. Один из вариантов — совместно с российский компанией разработать топовый мяч, брендированный под РПЛ. Отыграем один сезон, а дальше посмотрим», — сказал Алаев «РБ Спорт».

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА занял второе место, «Спартак» — третье.