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Сегодня, 16:43

Дюков: «АФК еще раз подтвердила, что готова принять РФС»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что Азиатская футбольная конфедерация (АФК) снова подтвердила, что готова принять российский союз.

— Азиатская конфедерация еще раз подтвердила, что готова нас принять. Гарантийных писем нет, но у нас нет оснований им не доверять, — сказал Дюков. — Есть большие сомнения, что мы сможем принять участие в клубных соревнованиях Азии в следующем году. Это технический момент, мы можем не успеть совершить переход.

Бумага в УЕФА о выходе? Я таких писем не подписывал. Уверен, что это дезинформация.

Неделю назад у нас было два вариант. И я тогда сказал, что нет очевидного решения. Возможно, это выглядело так, что я выступал за переход в АФК. Потому что вы задавали соответствующие вопросы. Я объяснял, почему такая возможность должна быть рассмотрена.

РФС
Александр Дюков
УЕФА
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