Александр Кержаков рассказал, как его брат отреагировал на подписание контракта со «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в интервью «СЭ» ответил на вопрос, как его брат, основной вратарь «Зенита» Михаил Кержаков отреагировал на подписание им контракта с клубом под названием «Спартак», и объяснил его происхождение.

— Когда подписали контракт со «Спартаком», что вам по этому поводу сказали брат Михаил, Андрей Аршавин, другие друзья по «Зениту»?

— С Шавой мы сейчас общаемся мало и эту тему не обсуждали. А брат сказал, что будет пища для заголовков. Но он знал о переговорах заранее, так что для него это не стало сюрпризом. А «Спартак» из Суботицы — зенитовских цветов, поэтому все нормально!

— Где-то я видел, что гостевая форма у вас — красная. Бело-голубая дома, красная в гостях — это какой-то когнитивный диссонанс.

— Не совсем так. Здесь есть три комплекта формы. Один — бело-голубой, второй — темно-синий, третий — оранжевый. А если продолжать о том, как отреагировали друзья, то они понимают, что здешний «Спартак» — не московский. С Гариком Денисовым, Володей Быстровым продолжаем хорошо общаться. Но сюда еще никто не приезжал. На октябрьский матч с «Партизаном» друзья должны навестить, если получится.

— Узнавали историю сербского «Спартака»?

— Да. Я так понимаю, что он назван в честь югославского партизана времен Второй мировой войны, у которого было прозвище Спартак.