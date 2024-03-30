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30 марта, 04:42

Медведев: «Зенит» не сомневается в прогрессе Ренана»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб следит за игрой защитника Роберта Ренана в Бразилии.

«Мы не сомневаемся в прогрессе Ренана. Все игроки, направленные в аренду и проданные с правом обратного выкупа, постоянно мониторятся и анализируются наряду с игроками из приоритетного списка для трансферов, в том числе и Ренан», — цитирует «РБ Спорт» Медведева.

«Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасионал» 4 января. Аренда будет длиться до 31 декабря 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-medvedev-zenit-sledit-za-igroj-renana-i-ne-somnevaetsya-v-ego-progresse/
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
Роберт Ренан
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