Медведев: «Зенит» не сомневается в прогрессе Ренана»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб следит за игрой защитника Роберта Ренана в Бразилии.

«Мы не сомневаемся в прогрессе Ренана. Все игроки, направленные в аренду и проданные с правом обратного выкупа, постоянно мониторятся и анализируются наряду с игроками из приоритетного списка для трансферов, в том числе и Ренан», — цитирует «РБ Спорт» Медведева.

«Зенит» объявил о переходе Ренана в «Интернасионал» 4 января. Аренда будет длиться до 31 декабря 2024 года.