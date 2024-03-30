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30 марта, 04:48

Тарханов: «Думаю, «Ростов» поборется за первую пятерку»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал победу «Ростова» над «Динамо» (4:1) в матче 22-го тура чемпионата России.

«Это очень неожиданный результат, честно, «Ростов» прям сильно удивил. «Динамо» допускали очень много грубых ошибок в обороне. «Ростов» просто ничего не дал им создать, здорово сыграли. Думаю, «Ростов» поборется за первую пятерку. Но все еще может измениться. Пока они здорово идут», — цитирует «РБ Спорт» Тарханова.

«Динамо» с 38 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» идет на 7-й строчке, набрав 30 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-rostov-poboretsya-za-pervuyu-pyaterku/
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