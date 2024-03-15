Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

15 марта, 23:50

Представители Алипа высказались о будущем игрока в «Зените»

Telegram Дзен

В агентстве Player Career Management, клиентом которого является защитник «Зенита» Нуралы Алип, прокомментировали возможный уход игрока из петербургского клуба по окончании сезона-2023/24.

«В начале этого лета мы планируем разговаривать с руководством «Зенита» о будущем Нуралы в клубе, как в команде видят его потенциал. Игрок заявил о себе, поэтому интересны его дальнейшие перспективы и возможности. Пока мы не форсируем события. Сейчас Алип находится на сборах своей национальной команды, и все идет по плану», — цитирует представителей агентства Sport24.

Алип перешел в «Зенит» в феврале 2022 года из «Кайрата». Всего за сине-бело-голубых защитник отыграл 50 матчей, в которых не отличился голевыми действиями. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Алипа в 3 миллиона евро.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Нуралы Алип
2
Обсудить
Читайте также
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
Тимоти Шаламе снялся в продолжении «Дюны»
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Акинфеев назвал символическую сборную ЦСКА за время своей карьеры

Мостовой: «Пиняев не на 100 процентов уверен в себе — это его главная проблема»