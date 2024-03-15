Представители Алипа высказались о будущем игрока в «Зените»

В агентстве Player Career Management, клиентом которого является защитник «Зенита» Нуралы Алип, прокомментировали возможный уход игрока из петербургского клуба по окончании сезона-2023/24.

«В начале этого лета мы планируем разговаривать с руководством «Зенита» о будущем Нуралы в клубе, как в команде видят его потенциал. Игрок заявил о себе, поэтому интересны его дальнейшие перспективы и возможности. Пока мы не форсируем события. Сейчас Алип находится на сборах своей национальной команды, и все идет по плану», — цитирует представителей агентства Sport24.

Алип перешел в «Зенит» в феврале 2022 года из «Кайрата». Всего за сине-бело-голубых защитник отыграл 50 матчей, в которых не отличился голевыми действиями. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Алипа в 3 миллиона евро.