Мостовой: «Ивич в «Спартаке»? В 2021 году они рассматривали человек 15»

Экс-игрок сборной СССР Александр Мостовой оценил работу главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича в нынешнем сезоне РПЛ.

«Салихова сказала, что в 2021 году изучала работу Владимира Ивича? Я Ивича до этого не знал. Другое дело, что когда он появился в «Краснодаре», мы давали свои комментарии, поначалу было непонятно. Но видите, пришел, и команда идет на первом месте. У «Краснодара» такого не было. В 2021 году «Спартак» рассматривал человек, наверное, 15», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. По итогам 18-ти туров сезона-2023/24 команда под руководством сербского тренера лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.