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Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на гол воспитанника московской команды Павла Мелешина.
Гол Мелешина принес победу красно-белым в товарищеском матче с «Ботевом» (1:0).
«Предсезонные сборы всегда и отличаются тем, что работа идет не для 10-11 человек, а для всех, условно, 25-30. Тренеры пробуют разные сочетания игроков, поэтому я не удивлен, что молодежь забила. А что будет дальше, пока сложно сказать. Редко удается в сезоне кому-то пробиться в основу. У «Спартака» скорее всего, будет тот же состав. Хотя сейчас, безусловно, время молодежи. Доказывайте, показывайте, пользуйтесь своими шансами. Другое дело, что не у всех это получается», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.
«Спартак» проведет в ОАЭ второй сбор с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби. Третий сбор команды пройдет в турецком Белеке с 14 по 20 февраля.
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