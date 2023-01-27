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Сегодня, 18:24

Мостовой — о голе Мелешина в матче с «Ботевом»: «Cборы, безусловно, время молодежи «Спартака»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на гол воспитанника московской команды Павла Мелешина.

Гол Мелешина принес победу красно-белым в товарищеском матче с «Ботевом» (1:0).

«Предсезонные сборы всегда и отличаются тем, что работа идет не для 10-11 человек, а для всех, условно, 25-30. Тренеры пробуют разные сочетания игроков, поэтому я не удивлен, что молодежь забила. А что будет дальше, пока сложно сказать. Редко удается в сезоне кому-то пробиться в основу. У «Спартака» скорее всего, будет тот же состав. Хотя сейчас, безусловно, время молодежи. Доказывайте, показывайте, пользуйтесь своими шансами. Другое дело, что не у всех это получается», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

«Спартак» проведет в ОАЭ второй сбор с 30 января по 11 февраля в Абу-Даби. Третий сбор команды пройдет в турецком Белеке с 14 по 20 февраля.

Источник: Metaratings

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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ТБ 3.5

18%

1.86

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16%

1.56
Александр Мостовой
Алексей Мелешин
ФК Спартак (Москва)
0
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