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Александр Мостовой: «Рассказову не хватает многих футбольных качеств, ему лучше уйти из «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на высказывания экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры, который заявил, что защитник Николай Рассказов по потенциалу мог заиграть в «Милане» или «Интере».

«Если честно, то смешно читать такие высказывания. Ладно Каррера, тренер все-таки, но Рианчо — это кто такой? Не знаю даже, кто это. Что касается Рассказова, то ему не хватает многих футбольных качеств. Поэтому он и не может заиграть в «Спартаке», то на скамейке, то в аренду отправляют. Конечно, ему лучше уйти и играть», — сказал Мостовой «РБ Спрт».

В рамках текущего сезона Рассказов 11 раз появлялся на поле в составе красно-белых. Действующее соглашение футболиста истекает в конце нынешнего сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-rasskazovu-ne-hvataet-mnogih-futbol-ny-h-kachestv-emu-luchshe-ujti-iz-spartaka/

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Александр Мостовой
Николай Рассказов
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