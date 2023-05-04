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Александр Мостовой: «Я не слушаю мнения людей из подводной лодки, фамилию Слуцкого при мне не произносите»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о критике в свой адрес.

«Мне неинтересны мнения людей из подводной лодки, я их не слушаю, не читаю комментарии под моими высказываниями. Это то же самое, если приду к хирургу и скажу: «Да ты, блин, неправильно оперируешь, надо вот так!» А мне ответят: «Ты больной? Давай-ка ложись на стол, и я над тобой поработаю». В основном про меня пишут люди, которые на два порядка младше меня. Слуцкий? Фамилию его при мне не произносите. Какой он футбольный человек? Где он на воротах стоял? Покажите мне их! Во что он мог играть? Выдумали историю про ворота и рассказывают. Еще скажите, что Абаскаль играл, вот он, конечно, вообще смешной! Карпин, Онопко и Мостовой играли на высочайшем уровне», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год. На его счету 106 матчей, в которых он забил 34 мяча. В составе красно-белых полузащитник дважды становился чемпионом СССР.

После ухода из московского клуба он выступал за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-ya-ne-slushayu-mneniya-lyudej-iz-podvodnoj-lodki-familiyu-slutskogo-pri-mne-ne-proiznosite/
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
Леонид Слуцкий
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