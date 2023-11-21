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Сегодня, 19:52

Самедов: «У Дзагоева выдающаяся карьера, но он мог добиться большего»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался о решении 33-летнего экс-полузащитника ЦСКА и национальной команды Алана Дзагоева завершить игровую карьеру.

«Выдающаяся карьера. К сожалению, травмы Алана не дали использовать его огромный потенциал, но все равно, у Дзагоева шикарная карьера получилась. Он большой мастер! Алан всегда был открытым и добрым парнем, ко всем относился по-доброму. В нем никогда не было негатива. Понятно, что в каких-то моментах есть шутки или другие моменты. Мы с ним вместе были на двух чемпионатах мира, только хорошее могу о нем сказать.

По зрелищности, это потеря для российского футбола. Очень жаль, что в РПЛ его давно не было. Травмы не дали, чтобы зрители наслаждались его мастерством. Он мог добиться в своей карьере большего — это факт, но и у него и так хорошая карьера получилось», — приводит слова Самедова Metaratings.ru.

Дзагоев большую часть карьеры провел в ЦСКА, за который выступал с 2008 по 2022 годы. На счету полузащитника 77 голов и 93 результативных передачи в 395 матчах.

 
Константин Зырянов, Алан Дзагоев, Роман Павлюченко, Юрий Жирков и&nbsp;Александр Анюков. «Человек, который морально травмировал Петю Чеха». Яркие матчи Дзагоева

 

Источник: Metaratings
Алан Дзагоев
Александр Самедов
ФК ЦСКА (Москва)
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