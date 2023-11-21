Дик Адвокат выразил надежду на возвращение российских клубов в еврокубки

Бывший тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат в разговоре с «СЭ» высказался об отстранении российских клубов от еврокубков.

«Жаль, что команды не могут играть в еврокубках. Надеюсь, что в будущем все снова станет как прежде», — сказал Адвокат «СЭ».

Все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года.

17 сентября президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.