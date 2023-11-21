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Сегодня, 19:56

Футболист «Родины» Гордюшенко назвал Дзагоева своим кумиром

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Полузащитник «Родины» Астемир Гордюшенко высказался о бывшем футболисте ЦСКА Алане Дзагоеве.

«В первую очередь, Дзагоев — очень порядочный человек. В жизни Алан спокойный и тихий, но веселый. В ЦСКА он много общался с молодыми игроками, поддерживал нас. А когда Дзагоев выходил на поле, там он не любил проигрывать, был агрессивен. Алан — один из тех, на кого я равнялся. Очень хотелось быть похожим на него, Дзагоев был моим кумиром. Он помогал молодым игрокам в ЦСКА, поддерживал морально, когда что-то не получалось, подсказывал в тренировках и играх, исходя из своего опыта», — цитирует Гордюшенко Metaratings.ru.

Ранее Дзагоев объявил о завершении карьеры. Последним клубом игрока была греческая «Ламия».

33-летний Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 годы, в составе армейцев провел 282 матча в РПЛ, забил 55 голов. В сезоне-2023/24 Алан сыграл 2 матча за «Ламию» в чемпионате Греции и результативных действий не совершил.

26-летний Гордюшенко — воспитанник армейского клуба, с 2016 по 2019 годы играл с Дзагоевым за ЦСКА. В Мелбет-Первой лиге-2023/24 футболист провел 19 игр за «Родину», забил 4 гола.

Источник: Metaratings.ru
Алан Дзагоев
Астемир Гордюшенко
Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК ЦСКА (Москва)
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