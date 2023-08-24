Пономарев: «Думаю, Абаскаль сделает выводы, и «Спартак» выиграет матч с «Ахматом»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился мыслями в преддверии матча 6-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат».

«Я думаю, «Спартак» сделал выводы после безобразной игры с «Уралом». Это был какой-то позор. Когда пропускали третий мяч — это была стыдобища, когда Литвинов и Свинов не поняли другу друга. А Джикия что творит? Я думаю, Абаскаль сделает выводы, и красно-белые выиграют», — приводит «Евро-футбол.Ру» слова Пономарева.

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» пройдет 26 августа и начнется в 19.30 по московскому времени. На данный момент красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков за 5 туров. Грозненская команда с 6 очками расположилась на 9-й позиции.