Тарханов: «Нашим болельщикам, конечно, ближе Лига чемпионов и Лига Европы, чем азиатские кубки»

Известный тренер Александр Тарханов сравнил наших футболистов с теми, кто играл на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Мы в техническом плане отстаем. Вот бразильцы играют за "Зенит", и видно, что они добавляют команде индивидуальные качества. В других командах тоже есть хорошие легионеры. Но сравнивать наш футбол с тем, что показывали сборные на чемпионате мира, тяжело. Если бы наша сборная там играла, мы бы все увидели», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Также он высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Посмотрим, что решат на исполкоме. Азия, думаю, не против включить в свои ряды такую сильную федерацию. Другой вопрос, как ФИФА к этому отнесется. Но сейчас азиаты прибавили в футболе. И африканцы тоже. Это было видно на чемпионате мира. Причем африканцы, почти все, кто играл в Катаре, — из европейских клубов.

Болельщикам в России, конечно, ближе Лига чемпионов, Лига Европы, тот же чемпионат Европы. Одно дело, когда приедет «Барселона», «Манчестер Юнайтед», другое — клуб из Саудовской Аравии, условно говоря. Все звезды Азии играют в Европе. И расстояния в Азии большие, логистика сложная», — сказал Тарханов.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.