Президент «Оренбурга» Еремякин: «На трансфере Сычевого мы заработали 100 миллионов рублей»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал переход нападающего Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«За Володю я рад. За то, что «Оренбург» провел хорошую в экономическом плане сделку, тоже рад, — цитирует Sport24 Еремякина. — За последние пять лет это рекордный трансфер «Оренбурга». Когда человека берешь с «Крымтеплицы», а он завтра играет за сборную — это нонсенс. В переговорах было три варианта развития событий: мы либо бы получили ноль, либо 25 миллионов, если бы не договорились, либо столько, сколько в итоге получили. На трансфере Сычевого мы заработали 100 миллионов рублей. Потратив чуть больше года назад на покупку игрока 5 миллионов, продать его за 100 — это говорит о том, что менеджмент «Газпром добыча Оренбург» работает в интересах экономики клуба».

20 декабря стало известно, что 26-летний футболист подписал контракт с «Крыльями Советов». В сезоне-2022/23 Сычевой провел 15 матчей за «Оренбург» в РПЛ, забил 14 мячей и сделал 2 голевые передачи.