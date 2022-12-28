Спортдир «Твери»: «В Азии мы можем стать драйверами роста футбольной индустрии»

Спортивный директор «Твери» Александр Тильман высказался о возможном переходе РФС в Азию.

«Надо смотреть и на позитивную сторону такого перехода. В Европе, нужно говорить откровенно, мы в группе догоняющих и тянемся за европейцами. В Азии же мы получим возможность стать драйверами роста футбольной индустрии. С точки зрения зрительского интереса наш чемпионат не привлекателен для европейского зрителя. Для Азии же наш чемпионат будет интересен, особенно если приглашать местных футболистов», — приводит слова Тильмана Eurostavka.ru.

Ранее вице-президент РФС Денис Соловьев сообщал о том, что решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.