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Сегодня, 19:58

Спортдир «Твери»: «В Азии мы можем стать драйверами роста футбольной индустрии»

Виталий Косик
Корреспондент
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Спортивный директор «Твери» Александр Тильман высказался о возможном переходе РФС в Азию.

«Надо смотреть и на позитивную сторону такого перехода. В Европе, нужно говорить откровенно, мы в группе догоняющих и тянемся за европейцами. В Азии же мы получим возможность стать драйверами роста футбольной индустрии. С точки зрения зрительского интереса наш чемпионат не привлекателен для европейского зрителя. Для Азии же наш чемпионат будет интересен, особенно если приглашать местных футболистов», — приводит слова Тильмана Eurostavka.ru.

Ранее вице-президент РФС Денис Соловьев сообщал о том, что решение о переходе РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию будет принято до 31 декабря 2022 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/sportdir-tveri-o-perehode-v-afk-v-azii-my-mozhem-stat-drayverami-rosta-futbolnoy-industrii
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