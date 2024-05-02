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Сегодня, 21:46

Александр Уваров: «Меня порадует чемпионство «Динамо». Место в тройке — тоже успех»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь «Динамо» Александр Уваров прокомментировал оценил перспективы бело-голубых в РПЛ.

«Какой результат «Динамо» порадует в чемпионате России? Ну, естественно, какой — чемпионство! Но если они будут в тройке, я считаю, что для первого сезона Лички это тоже успешно. Лично мне очень нравится тренер Личка. Команда играет», — приводит слова Уварова «РБ Спорт».

После 26 туров РПЛ «Динамо» занимают 3-е место с 47 очками. Лидирует «Зенит» (50), а на втором месте находится «Краснодар» (50).

Источник: РБ Спорт
Александр Уваров
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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