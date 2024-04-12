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Сегодня, 13:59

Алексей Березуцкий рассказал, как Вагнер Лав вышел на матч ЦСКА пьяным

Сергей Разин
корреспондент
Вагнер Лав.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал историю о том, как форвард Вагнер Лав провел матч за армейский клуб, будучи пьяным.

«У Вагнера была такая история, когда он был реально нетрезв. Он даже подошел к тренеру, по-моему, Леониду Слуцкому, и сказал, что не в состоянии играть. Его очень долго уговаривали, он вышел, по-моему, c «Ростовом», один с правой забил, второй — с левой, и говорит: «Все, тренер, меняй меня». И пошел на лавочку, сел спокойно», — сказал Березуцкий в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012, а также в 2013 году. Всего на счету 39-летнего бразильца 259 матчей за московский клуб, в которых он забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3kQzg_iAJm0
Алексей Березуцкий
Вагнер Лав
ФК ЦСКА (Москва)
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