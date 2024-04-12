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Сегодня, 14:00

«Сочи» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Сочи» сыграет со «Спартаком» в чемпионате России 13 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Зиньковский (ФК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Сочи» сыграет со «Спартаком» в рамках 24-го тура чемпионата России в субботу, 13 апреля. Игра состоится на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Сочи» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

Сочинский клуб с 15 очками идет на последнем 16-м месте в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые занимают шестую строчку чемпионата России, в их активе — 35 баллов.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Спартак

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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