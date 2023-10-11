Алексей Миранчук считает, что в РПЛ упал уровень мастерства

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался о своих проблемах в «Аталанте» и оценил уровень чемпионата России.

— У вас не так много игровой практики в «Аталанте». В связи с этим у вас завтра повышенная мотивация?

— Соглашусь, что у меня непростой период, мало практики. Спасибо, что переживаете, надеюсь, это искренне. Нужно всегда быть готовым, когда дадут шанс. У нас Лига Европы, одним составом нельзя играть. Очень интенсивные тренировки.

— Есть мотивация доказывать что-то кому-то из «Аталанты»?

— Нет, конечно. Мотивация — играть в сборной. Давно не выходили на поле с братом.

— Как вам уровень РПЛ?

— Как по мне, упал уровень мастерства в чемпионате. Но мой брат как был хорош, так и остался, — сказал Миранчук.

12 октября сборная России сыграет с Камеруном. Матч пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

16 октября сборная России команда Валерия Карпина встретится с Кенией. Игра состоится в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан».