Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:03

Попов о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» не хочет, а остальные не умеют»

Telegram Дзен

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов оценил расклад в чемпионской гонке РПЛ после поражения «Краснодара» в домашнем матче 27-го тура с «Ахматом» (0:1).

«Если «Зенит» больше не допустит ошибок, то чемпионская гонка завершена. А так, я надеюсь, что «Динамо» еще покажет себя, хотя они очень плохо играют в обороне и это у них длится очень давно. Так бы они уже давно были на первом месте. «Зенит» очень много давал шансов в этом году, причем всем. Вообще я не уверен, что в этом году есть чемпион, все команды играют плохо. «Зенит» не хочет, а остальные не умеют. Поэтому чемпиона в этом году нет», — приводит слова Попова Metaratings.ru.

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 50 очков в 26 матчах. Идущий вторым «Краснодар» (50) уступает петербуржцам по дополнительным показателям. Тройку лучших замыкает «Динамо» (47).

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Алексей Попов
1
0
Читайте также
Вратарь Сергей Мурашов рассказал о будущих планах и любви к чтению
«Краснодар» проиграл «Ахмату» в матче 27-го тура РПЛ
СМИ сообщили об отправке Францией на Украину отрядов Иностранного легиона
Кузя отомстит Панарину за Ови, а Боб вернет «Бостону» его 2023-й? Прогноз на второй раунд Кубка Стэнли-2024 в Восточной конференции
ВС России взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР
В Чебоксарах девятилетняя школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей
Популярное видео
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Факел» — «Зенит»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Тюкавин провел 100 матчей в РПЛ