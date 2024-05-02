Попов: «Я против! Не от большого ума употребляют пацанские цитаты»

Двукратный чемпион России Алексей Попов раскритиковал использование клубами РПЛ пацанских цитат для анонсов матчей.

«Пацанские цитатки? Это называется мотивационные речи, но есть способы гораздо лучше и понятнее, чем вот эти всякие бандитские фразы. Я не поддерживаю, когда, например, «Пари НН» выложил видео про стрелку. Все, что связано с бандитизмом, – это негатив, который сказывается. Я против! Не от большого ума их употребляют. Есть же фразы Толстого и других наших писателей, которые можно употреблять, а не это вот из репертуара 90-х.

У нас тут снова всплывают всякие сериалы типа «Слово пацана», «Бригада» и так далее. Молодежь подсела. Вот они как в стае так выражаются, чтобы их поняли», – цитирует Legalbet Попова.

45-летний Попов выступал за «Амкар» и «Рубин». В 2008 и 2009 годах с казанской командой он выигрывал чемпионат России.