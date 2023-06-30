Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:49

Агент Сафонов: «У Коваленко есть проблемы с отбором, но он здорово играет в атаку»

Сафонов прокомментировал переход полузащитника Коваленко из «Сочи» в «Зенит»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал для переход полузащитника Александра Коваленко из «Сочи» в «Зенит».

«Лимит никто не отменял. Хороший игрок на самом деле, на пять лет подписали. Из бразильцев «Зенита» кто-то вдруг уйдет. Там такая бригада сейчас, что может поднять команду, а может, наоборот, утопить. По позиции ему придется конкурировать с Барриосом, Клаудиньо или Венделом? Коваленко ближе к инсайду, к нападающим. У него есть проблемы с отбором, но здорово в атаку играет. Под ним должен быть такой игрок, как Барриос или Кузяев», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

30 июня «Зенит» объявил о трансфере из «Сочи» полузащитника Коваленко. 19-летний футболист подписал с петербуржцами контракт до 2028 года.

В сезоне-2022/23 Коваленко сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-safonov-u-kovalenko-est-problemy-s-otborom-no-on-zdorovo-igraet-v-ataku/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
Александр Коваленко
Алексей Сафонов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Щербакова впервые высказалась после слухов о возвращении в спорт. Что она заявила?
«Хотелось бы, чтобы Загитова была в религии и не выкладывала фото в купальнике»
Сын актера Ефремова выпал из окна в Москве
В Кремле ожидают более подробных данных о задержании хоккеиста РФ в Польше
Залужный назвал бесящими заявления о медленном контрнаступлении Украины
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петкун предложил «Зениту» нанять тренера-бразильца и португальского комментатора