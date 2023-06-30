Агент Сафонов: «У Коваленко есть проблемы с отбором, но он здорово играет в атаку»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал для переход полузащитника Александра Коваленко из «Сочи» в «Зенит».

«Лимит никто не отменял. Хороший игрок на самом деле, на пять лет подписали. Из бразильцев «Зенита» кто-то вдруг уйдет. Там такая бригада сейчас, что может поднять команду, а может, наоборот, утопить. По позиции ему придется конкурировать с Барриосом, Клаудиньо или Венделом? Коваленко ближе к инсайду, к нападающим. У него есть проблемы с отбором, но здорово в атаку играет. Под ним должен быть такой игрок, как Барриос или Кузяев», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

30 июня «Зенит» объявил о трансфере из «Сочи» полузащитника Коваленко. 19-летний футболист подписал с петербуржцами контракт до 2028 года.

В сезоне-2022/23 Коваленко сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.