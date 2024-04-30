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Сегодня, 16:40

Главный тренер «Динамо» Личка: «До нашего гола «Зенит» контролировал игру»

Алина Савинова
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился мнением об игре своей команды в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0).

— После поражения от «Ростова» вы сказали, что соперник дал по заднице. Что вы с «Зенитом» сделали?

— Мы — ничего. Потому что игра 60 минут была под контролем «Зенита». У них не было много возможностей для гола — только один момент со стандарта, когда нас спас Шунин. Однако до нашего гола «Зенит», надо сказать честно, игру контролировал, — приводит «РБ Спорт» слова Лички.

На данный момент «Динамо» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре бело-голубые сыграют против «Сочи».

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Марцел Личка
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