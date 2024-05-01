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Сегодня, 17:34

Аленичев: «Глушенков — игрок уровня «Барселоны»? Это большое преувеличение»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал слова бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина о форварде «Локомотива» Максиме Глушенкове.

Ранее Ларин назвал Глушенкова «игроком уровня «Барселоны».

«Это большое преувеличение. Наверное, это было сказано больше на эмоциях. Все-таки они работали вместе. Потенциал есть. У нас у многих ребят он есть. Тот же Пиняев, Зиньковский, Сперцян. Но, опять же, потенциал этот нужно раскрыть. Сколько у нас таких потенциально талантливых футболистов было? И в итоге где они все?» — цитирует Аленичева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 24-летний Глушенков провел за «Локомотив» 34 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 17 результативных передач.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Аленичев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
Николай Ларин
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