Аленичев ответил на вопрос, что бы было с Дуарте в команде Романцева после ошибки с «Краснодаром»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос «СЭ», что бы было с защитником Алексисом Дуарте после гола Жоау Батчи в матче с «Краснодаром» (4:3) в команде Олега Романцева.

«Он бы больше не играл. Это просто безразличие, равнодушие. Понимаю, если бы у него была травма. Одно дело просто проиграть в скорости, а другое — остановиться. Это просто безобразие», — сказал Аленичев «СЭ».

Дуарте перешел в «Спартак» из парагвайского «Серро Портеньо» в зимнее трансферное окно. С того момента он провел 5 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.