Комличенко заявил, что «Ростов» рассчитывает на первое место в РПЛ

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко в комментарии для «СЭ» назвал цель команды на оставшуюся часть сезона.

— Все-таки рассчитываете на второе место в таблице?

— Конечно, да, рассчитываем на первое, как обычно. От игры к игре идем. Ничего не поменялось. Еще пять игр. Нужно на каждую как обычно настраиваться, на 200 процентов.

В 25-м туре РПЛ «Ростов» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1). Команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. На первой строчке «Зенит» (61 очко).