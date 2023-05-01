Аленичев — о ретро-матче: «Думаю, что устроим шоу»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал проведение ретро-матча между легендами красно-белых и «Динамо» в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

— Историческое событие. Как вам атмосфера в Волгограде?

— Отличная атмосфера. Все мы понимаем, какой праздник сейчас состоится. И были мероприятия на Мамаевом Кургане.

— Что вы испытали, когда были на Мамаевом Кургане?

— Потрясающее место. В среду был в Волгограде одним днем. И уже тогда побывал здесь, хотя несколько раз играл с «Ротором» и ни разу не попадал туда. В среду здесь был и меня это место сильно впечатлило, оно потрясающее. Берет за душу.

— Ретро-матч проходит не первые. Насколько эта инициатива полезна?

— Хочу выразить слова благодарности РФС за организацию таких матчей, потому что многие болельщики, которые приходят на стадионы, помнят наши баталии в 90-х годах. И, конечно, болельщики «Спартака» отмечают нашу игру, комбинационную игру. Конечно, сегодня скорости будут не такие, как в 90-е годы, но надеюсь, что покажем комбинационную игру.

— Говорят, что сегодня будет 40 тысяч болельщиков. Насколько для них будет важен сегодня результат или это товарищеская игра, шоу?

— Думаю, что устроим шоу здесь. Никакой битвы, надеюсь, не будет. Никто в щитках играть не будет. Наша главная задача — это доставить удовольствие зрителям.

Игра пройдет в Волгограде 1 мая. Начало — в 20.00 по московскому времени.