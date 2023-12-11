Аленичев: «Уверен, Россия — футбольная страна!»

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в разговоре с «СЭ» заявил, что Россия является футбольной страной.

«Россия — футбольная страна. Некоторые специалисты и даже профессиональные футболисты так не считают. Но я уверен, что наша страна — футбольная. Я — оптимист и надеюсь, что следующий год для российского футбола станет лучше», — сказал Аленичев «СЭ» на стенде РФС в рамках выставки-форума «Россия».

Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года и будет проходить до 12 апреля 2024-го на ВДНХ в Москве. На ней представлены самые важные достижения страны за последние годы. Свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.