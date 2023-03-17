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Алешин: «Шевченко настаивал на отчислении Лебеденко из «Торпедо». За то, что ножки из борьбы убирал»

Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший хозяин стадиона «Лужники» и футбольного клуба «Торпедо» Владимир Алешин в интервью «СЭ» рассказал о форварде черно-белых Игоре Лебеденко.

— В позапрошлом туре торпедовец Игорь Лебеденко забил «Краснодару» и стал автором самого возрастного гола в истории чемпионатов России. Если футболист в 39 лет смотрится лучше молодых, это говорит о его мастерстве или об уровне нашего чемпионата?

— Второе. Впрочем, и Лебеденко надо отдать должное. Режимистый, профессионально себя готовит плюс избежал за карьеру серьезных травм. Правда, мне не понравилось недавнее высказывание Игоря — мол, досадно, что в 25 лет его не взяли за шкирку и не увезли в Европу. Но если здесь не показываешь игру высокого уровня, кому ты за границей нужен? Хоть за шкирку туда оттащат, хоть за другие места...

Лебеденко — торпедовский воспитанник, прекрасно помню, как он начинал. Как Виталий Шевченко привлек его из дубля к основе и выгнал во время двусторонки. За то, что ножки из борьбы убирал. Шевченко был в ярости, настаивал на отчислении. Так Игорь приходил ко мне с мамой, плакал: возьмите обратно.

Я тренера переубедил. А мальчик сделал выводы. Потом здорово за нас играл, забивал. Поторопился он с уходом из «Торпедо». Просто в 21 год захотел много денег и выбрал «Локомотив», с которым мы по финансам конкурировать не могли. Там Лебеденко не закрепился, сменил еще кучу клубов — но нигде не показывал такой яркой игры, как на первых порах в «Торпедо».

Артем Дзюба. Владимир Алешин: «Если с России снимут санкции и Дзюба по-прежнему будет в порядке — Карпин вызовет его в сборную»

Игорь Лебеденко
ФК Торпедо (Москва)
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