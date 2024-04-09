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Сегодня, 12:52

Алжирский хавбек «Факела» Сенхаджи начал изучать русский язык

Виктория Кравченко
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Родившийся во Франции и имеющий гражданство Алжира защитник Райан Сенхаджи начал изучать русский язык после перехода в «Факел».

«Я пробую изучать русский язык. Сейчас я планирую взять несколько курсов. Я знаю не только плохие слова на русском языке, уже сейчас я знаю несколько хороших слов. Некоторые футболисты не понимают английский язык, я пытался говорить с ними на русском. Поэтому могу сказать, что я знаю несколько слов на начинающем уровне», — цитирует Сенхаджи ТАСС.

Сенхаджи играет в воронежском клубе с января 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/20486961
ФК Факел (Воронеж)
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