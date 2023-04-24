Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:00

Андреев — об уходе из «Крыльев Советов»: «Я подаю в отставку в знак протеста против судейства в матчах лиги»

Андреев подал в отставку с поста гендиректора «Крыльев Советов»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.
Вадим Андреев.
Фото ФК &quot;Крылья Советов&quot;
Telegram Дзен

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил, что подал в отставку.

Андреев сообщил, что решил покинуть клуб из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России. По его мнению, «Крылья Советов» столкнулись с беспрецедентным судейством.

«Если официальные обращения в ЭСК не дают искомого результата и не влияют на улучшение качества судейства, то я хочу обратиться к футбольной общественности. Российский футбол не заслуживает того, что происходит прямо сейчас. Не заслуживает такого судейства, не заслуживает бездействия и абсолютного равнодушия футбольных органов.

Исчерпав все возможные варианты конструктивного обсуждения, я подаю в отставку с поста генерального директора футбольного клуба «Крылья Советов» в знак протеста против судейства в матчах лиги. Надеюсь, что своим решением я еще раз обращу внимание на то, что происходит в российском футболе и хоть что-то в нем поменяется», — говорится в заявлении Андреева.

Функционер занимал свой пост в «Крыльях» с мая 2021 года. После 24 туров РПЛ самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

ФК Крылья Советов (Самара)
4
12
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Немедленно несите носилки! Он умрет». Кошмар канадского вратаря: кровь била ручьем на лед
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону
Посла КНР в Париже просят объявить персоной нон грата за слова о Крыме
Посол Китая во Франции Лю Шайе признал Крым российским
ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
FT: Зеленский опасается, что мобилизация не спасет ВСУ от провала контрнаступления
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Футболист «Краснодара» Черников из-за травмы головы выбыл до конца сезона

Бояринцев: «Если будет должный настрой, то «Спартак» может претендовать на успех в игре с «Краснодаром»