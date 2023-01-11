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Сегодня, 14:15

Аршавин: «Сычевой мог бы побороться за место в основе «Зенита»

Виталий Косик
Корреспондент
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Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном переходе нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого в питерскую команду.

«Мне кажется, что Сычевой смог бы побороться за место в основном составе. Он помощнее Сергеева, и бегает быстрее», — приводит слова Аршавина Sport24.

25 декабря Сычевой перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга», подписав контракт на 3,5 года.

В новом соглашении игрока с самарским клубом прописаны отступные в размере 200 миллионов рублей для «Зенита» и одного миллиарда рублей для других клубов.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел за «Оренбург» 19 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-11-arshavin-sychevoy-smogby-poborotsya-za-mesto-v-sostave-zenita-on-moshchneye-i-bystreye-sergeyeva
Андрей Аршавин
Владимир Сычевой
Футбол
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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