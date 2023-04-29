Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил работу главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Сейчас можно уже сказать, что Абаскаль справился со своей работой. Посмотрите, с кем он остался после зимнего перерыва. Умудриться держаться наверху при этом — это почти подвиг. Как можно с такими футболистами, как Чернов, Пруцев, Классен, Дуарте, быть в тройке? Я считаю, что он, конечно, справился со своей работой, даже до конца сезона не надо ждать, чтобы этого сказать. Останется ли Абаскаль на следующий сезон? «Спартак» — очень странная команда, логику искать не надо. На мой взгляд, испанец — неплохой тренер, хорошо работает, но одному богу известно, что решат в клубе. Зачем они покупают Дуарте и берут Эшуорта на должность спортивного директора? Логика и здравый смысл там не всегда присутствуют», — приводит слова Червиченко Metaratings.ru.

После 24-х туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. Ближайший матч красно-белые проведут на своем поле против «Ростова» 29 апреля. В случае победы подопечные Абаскаля выйдут на второе место в РПЛ.