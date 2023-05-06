Червиченко: «Спартаку» в матче с «Зенитом» никто не позволит воспользоваться судейским благоволением"

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Спартак» в 26-го тура РПЛ.

«Если никакого курьеза не произойдет, то «Зенит» обыграет «Спартак». Причем мяча три забьет. Ну а кем у «Спартака» играть не в одну калитку? Если «Спартак» может склонять в свою сторону судей в таких матчах, как с «Краснодаром» и «Ростовом». В матче с «Зенитом» никто не позволит им воспользоваться судейским благоволением. Скорее, судьи не то что не будут благосклонны к «Спартаку», а наоборот. За счет благоволения судей в двух последних играх «Спартак» и смог «отскочить». У «Зенита» лучше команда и лучше подбор игроков. На ходу и Малком, и Клаудиньо. Если «Спартак» не очень убедительно играл с «Ростовом» в обороне, то «Зенит» может их порвать», — приводит слова Червиченко Metaratings.ru.

7 мая «Зенит» на своем поле примет «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.