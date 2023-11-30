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Судейство

Сегодня, 20:49

Канчельскис: «Дисквалификация игроков не улучшит ужасное судейство в РПЛ»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уровне судейства в РПЛ.

«Дисквалификация игроков не улучшит судейство в РПЛ. Оно ужасное, поэтому игроки и воют. Каждый сезон одно и то же. Сейчас с ВАР им стало еще сложнее, как будто. Теперь все боятся брать ответственность на себя, ждут подсказок от ВАР. А там сидят такие же судьи, которые боятся принять решение», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

30 ноября КДК РФС дисквалифицировал полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова и главного тренера клуба Михаила Галактионова за критику судей, и форварда «Краснодара» Джона Кордобу за оскорбительный жест в адрес арбитра.

Источник: РБ Спорт
Андрей Канчельскис
Джон Кордоба
Дмитрий Баринов
Михаил Галактионов
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