Сенников — о дисквалификации Галактионова: «Понимаю его. Знаете, сколько на поле людей ругается матом»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал решения КДК РФС о дисквалификации главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова и полузащитника Дмитрия Баринова.

«Значит, КДК посчитали, что нужен такой срок дисквалификации. Знаете, сколько на поле людей ругается матом. (Смеется.) Галактионов же конкретно никому не говорил. Мы увидели только подтекст. Тут, наверное, выбрали среднее, что две игры — компромисс. Он просто использовал неправильное слово, не литературное. Если бы он сказал по-другому, то тогда как бы это оценили? Как вот, например, собаку литературно еще называют? Галактионов не сдержался, вырвалось. И я его понимаю», — приводит слова Сенникова Legalbet.

КДК РФС дисквалифицировал Галактионова на два матча, Баринов получил отстранение на одну игру и одну условно. Таким образом, они пропустят игру 17-го тура РПЛ с «Зенитом», которая состоится 3 декабря в Москве.